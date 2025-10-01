Украина получила еще 4 млрд евро кредита от ЕС за счет росактивов

1 октября Украина получила транш от ЕС объемом 4 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины, пишет "Европейская правда".

В общем, в рамках инструмента ERA, Минфин уже привлек от Европейского Союза 14 млрд евро, из предусмотренных 18,1 млрд евро.

Ожидается, что остальные средства от ЕС Украина получит до конца 2025 года.

Привлеченное финансирование может быть направлено на приоритетные расходы госбюджета в социальной и военной сферах и на восстановление.

"Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине – 62,5 млрд евро. Средства ERA стали важным инструментом обеспечения бюджетных потребностей в 2025 году", – отметил глава Минфина Сергей Марченко.

Механизм стран-членов G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) объемом до 50 млрд долларов США предусматривает направление Украине кредита, который погашается за счет доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

В 2024-2025 годах страны G7 и ЕС уже предоставили Украине почти 28 млрд долларов США финансирования в рамках ERA.

Предыдущий транш макрофинансовой помощи от ЕС в объеме 1 млрд евро в рамках программы ERA Украина получила 10 сентября.

Тем временем в ЕС думают над новым решением по военному финансированию Украины на основе замороженных российских активов.