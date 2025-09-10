Україна отримала ще 1 млрд євро кредиту від ЄС за рахунок заморожених активів РФ

Україна отримала ще один транш макрофінансової допомоги від ЄС в обсязі 1 млрд євро у межах програми ERA Loans.

Про це повідомила у середу прем’єрка Юлія Свириденко, пише "Європейська правда".

Цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ.

"Це більше, ніж допомога – це чіткий сигнал: Європа рішуче зміцнює оборону та стійкість України перед масованими ракетними атаками та спробами дестабілізації", – написала Свириденко.

Вона подякувала президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та єврокомісару Валдісу Домбровскісу за лідерство й непохитність.

"Ці кошти означають врятовані життя, відбудовані міста та впевнене європейське майбутнє України", – додала Свириденко.

Кошти перераховано в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), яка передбачає надання Києву фінансових ресурсів коштом прибутків від заморожених активів Росії.

Варто зазначити, у середу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність терміново розробити нове рішення щодо військового фінансування України на основі заморожених російських активів.

Напередодні група соціалістів і демократів у Європарламенті закликала ЄС і США до рішучіших санкцій проти РФ і виступила за конфіскацію російських активів.