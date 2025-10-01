Каллас вважає, що у причетності Росії до підозрілих інцидентів по всій Європі мало сумнівів

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас дала зрозуміти, що практично не має сумнівів у тому, що за низкою підозрілих інцидентів у Європі останнім часом стоїть Росія, і таку поведінку не можна залишити без рішучої реакції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед євросамітом у Копенгагені 1 жовтня.

У вступному слові про зміст зустрічі Каллас відзначила, що "ми можемо бачити явну ескалацію з боку Росії, яка вдається до різних втручань".

Згодом її запитали про останню серію підозрілих інцидентів у країнах Європи.

"Звісно, це не назвали атакою когось конкретного, але тенденція дуже очевидна. Ми спостерігаємо помітну ескалацію гібридних атак по усій Європі. Як сказав генсек НАТО Марк Рютте, це не гібридні атаки, а підтримуваний державою тероризм, і ми маємо дати на це дуже рішучу відповідь", – сказала Кая Каллас.

На уточнювальні запитання вона відповіла, що про причетність Росії мають коментувати країни-члени на основі тих доказів, які мають.

Нагадаємо, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що збивати безпілотники-порушники ракетами невиправдано дорого, тому для протидії ворожим дронам будуть впроваджені нові технології.

