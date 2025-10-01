Каллас считает, что страны ЕС могут достаточно быстро развернуть "стену дронов"

Главный дипломат ЕС Кая Каллас считает, что страны Европы имеют шансы достаточно быстро развернуть современные инструменты противодействия беспилотникам, в частности благодаря опыту Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ перед евросаммитом в Копенгагене 1 октября.

Каллас спросили о перспективах "стены дронов" на восточных границах ЕС, о которой заговорили после первого массового вторжения российских беспилотников в Польшу, потому что он экспертов звучат оценки, что на это понадобится немало времени.

Она напомнила, что 26 сентября состоялась встреча по этому вопросу с участием Украины.

"Украинцам удалось построить это достаточно быстро. Они показали, какие датчики для этого нужны, какие линии нужно организовать. У них есть свое производство дронов в Украине, и его можно расширять на Европу. Так что если будет желание – способы есть... Но, конечно, на это нужны деньги", – сказала Каллас.

Датские СМИ дополнительно спросили ее, какой она видит роль Дании в этом проекте.

Каллас отметила, что Дания имеет достаточно тесное оборонное сотрудничество с Украиной. "Поэтому, думаю, есть много возможностей разместить эту промышленность в Европе, разных ее частях, включая Данию. И мы сможем сократить время, необходимое на закупки, обеспечить более низкие цены и запустить все это достаточно быстро", – сказала высокая представительница ЕС.

Также она дала понять, что практически не сомневается в причастности России к серии подозрительных инцидентов в Европе.

Читайте также: Дания под атакой: как дроны добрались до стратегических объектов и как ответит страна НАТО.