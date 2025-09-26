Кубілюс про нараду щодо "стіни дронів" на кордоні ЄС: "узгодили найважливіші пункти"

Очільники міністерств оборони десяти держав Європейського Союзу, міністр оборони України Денис Шмигаль та представники НАТО як спостерігачі у п’ятницю, 26 вересня, під час відеоконференції обговорили створення "стіни дронів" на східному кордоні ЄС.

Про це розповів європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, передає кореспондентка "Європейської правди".

Відеоконференція щодо створення "стіни дронів" на східних кордонах ЄС відбулася за участі України.

"Сьогодні ми зібрали міністрів оборони прифронтових країн – Болгарії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, а також до нас приєдналися Угорщина та Словаччина. Також були присутні представники головування Данії в Раді ЄС та міністр оборони Данії", – повідомив Кубілюс.

Він пояснив, що "стіна дронів" розглядається як частина більшого проєкту, який зараз називається "Вартовий східного флангу" (Eastern Flank Watch), що має три компоненти: наземний (охорона кордонів ЄС), морський ("морська стіна" для захисту від будь-яких провокацій з моря) та повітряний ("стіна дронів").

"На сьогоднішній зустрічі ми домовилися перейти від обговорень до конкретних дій. Ми узгодили найважливіші пункти: Eastern Flank Watch зі "стіною дронів" у його центрі… Разом із прифронтовими партнерами та безцінним досвідом України ми досягли спільного розуміння його проєктування". – уточнив єврокомісар.

Він додав, що представники НАТО доєдналися у ролі спостерігачів.

"Ми мали дуже хорошу нагоду та приділили багато уваги дуже змістовній та інформативній презентації міністра оборони України. Денис Шмигаль поділився справді безцінним, перевіреним у боях досвідом", – розповів Кубілюс.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

За даними ЗМІ, під час створення "стіни дронів" Євросоюз покладатиметься на технології, що добре показали себе в Україні.

Напередодні Кубілюс констатував, що ЄС знадобиться час для створення повноцінної мережі протидії дронам.