Орбан говорит, что инициатива Кошты по открытию кластеров для Украины не пройдет "никоим образом"

Украина должна подписать с ЕС соглашение о стратегическом партнерстве, но членство в ЕС – это для нее "много", и это не поддерживает большинство граждан Венгрии.

Как передает "Европейская правда", такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом неформального саммита Европейского совета 1 октября в Копенгагене.

Украина не должна стать членом ЕС, ее максимум – стратегический партнер, считает Орбан.

"Ни в коем случае, ни в коем случае", – смеясь, ответил Орбан на вопрос журналистов относительно инициативы президента Европейского совета Антониу Кошты, который предлагает открывать переговорные кластеры решением квалифицированного большинства государств ЕС, а не единогласно.

"Существует правовая, четко установленная процедура, как это делать (открывать переговорные кластеры. – "ЕП"). Мы должны придерживаться ее. Это означает единогласные решения", – подчеркнул он.

Венгерский премьер сообщил, что позиция Венгрии заключается в том, чтобы "иметь стратегическое соглашение (с Украиной. – „ЕП"), не членство".

"Стратегическое соглашение – это хорошо. Украина – героическая страна, мы должны ее поддержать, в этом нет сомнения. Вопрос в том, в какой форме мы это делаем. Членство – это слишком. Нам нужно только стратегическое соглашение", – сказал он.

"В Венгрии по этому вопросу состоялся референдум и люди проголосовали против. Итак, это не моя политическая позиция, что мы не поддерживаем членство Украины. Это – решение венгерского народа", – сообщил Виктор Орбан.

Как сообщала "Европейская правда", президент Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия, чтобы добиться того, чтобы переговорные кластеры можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единогласно. Таким образом венгерское вето потенциально может быть преодолено.

В Еврокомиссии говорят, что открытие кластеров для Украины без согласия Орбана "может быть рассмотрено", но соответствующее решение должны принять государства-члены ЕС.

