Макрон попередив про ризик налякати інвесторів конфіскацією російських активів

Президент Франції Емманюель наполягає, що конфіскація російських заморожених активів і використання їх для підтримки України ризикує підірвати довіру до європейських фінансових органів і може налякати інвесторів.

Про це він сказав перед самітом ЄС у Копенгагені, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Лідери ЄС мають намір обговорити креативні способи фінансування нового кредиту для України. Один з варіантів може полягати у фінансуванні кредиту через нові єврооблігації, гарантовані країнами ЄС, замість прямого використання майже 200 млрд євро російських активів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і знаходяться в основному в брюссельській фінустанові Euroclear.

За словами Макрона, пошук готівки на фінансових ринках шляхом випуску нових боргових зобов'язань, гарантованих ЄС і національними бюджетами, є "дуже хорошою справою" на противагу конфіскації російських активів.

Представник Єлисейського палацу на початку цього тижня заявив, що Франція зацікавлена в такому варіанті за умови, що тягар кредиту буде розподілений порівну, і тільки якщо він не матиме впливу на державні фінанси Франції, які перебувають у катастрофічному стані.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що ідея з так званою "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів у Європі за своєю суттю не суперечить міжнародному праву.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що надання "репараційної позики" Україні викликає вагання в багатьох країн-членів ЄС. Серед прихильників цієї ідеї – Німеччина, Швеція та Фінляндія.

Копенгаген також вважає, що це можливо реалізувати, попри юридичну складність питання.