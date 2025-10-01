Макрон предупредил о риске напугать инвесторов конфискацией российских активов

Президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает, что конфискация российских замороженных активов и использование их для поддержки Украины рискует подорвать доверие к европейским финансовым органам и может напугать инвесторов.

Об этом он сказал перед саммитом ЕС в Копенгагене, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Лидеры ЕС намерены обсудить креативные способы финансирования нового кредита для Украины. Один из вариантов может заключаться в финансировании кредита через новые еврооблигации, гарантированные странами ЕС, вместо прямого использования почти 200 млрд евро российских активов, которые были заморожены после полномасштабного вторжения России в Украину и находятся в основном в брюссельском финучреждении Euroclear.

По словам Макрона, поиск наличных денег на финансовых рынках путем выпуска новых долговых обязательств, гарантированных ЕС и национальными бюджетами, является "очень хорошим делом" в противовес конфискации российских активов.

Представитель Елисейского дворца в начале этой недели заявил, что Франция заинтересована в таком варианте при условии, что бремя кредита будет распределено поровну, и только если он не будет иметь влияния на государственные финансы Франции, которые находятся в катастрофическом состоянии.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас считает, что идея с так называемым "репарационным займом" Украине с использованием российских активов в Европе по своей сути не противоречит международному праву.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что предоставление "репарационного займа" Украине вызывает колебания у многих стран-членов ЕС. Среди сторонников этой идеи – Германия, Швеция и Финляндия.

Копенгаген также считает, что это возможно реализовать, несмотря на юридическую сложность вопроса.