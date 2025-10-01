Данія про "репараційну позику" Україні з активів РФ: це шлях вперед, хоч є юридичні питання

Данія підтримує ідею Європейської комісії щодо надання Україні "репараційної позики", використовуючи для цього заморожені у Євросоюзі активи Росії, і впевнена, що вдасться вирішити всі юридичні питання її реалізації.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила прем’єр-міністерка Данії Мете Фредеріксен перед початком неформального засідання лідерів ЄС у Копенгагені 1 жовтня.

Данія вважає пропозицію Єврокомісії з надання Україні "репараційної позики" з заморожених росактивів хорошим шляхом вперед.

"Наша головна задача – обговорити питання безпеки та стримування у сфері оборони, зокрема дрони та допомогу Україні… Європі треба робити більше, зокрема у питанні фінансування (України – "ЄП"), і я вважаю, що ідея Комісії насправді є досить хорошим шляхом уперед", – заявила Фредеріксен.

Вона додала, що "звісно, є деякі юридичні питання, які доведеться розглянути".

"Впевнена, що ми знайдемо спосіб вирішення. Але сама ідея використання заморожених активів, на мою думку, є гарною ідеєю", – наголосила данська прем’єрка.

За її словами, Європа має "розглядати війну в Україні не як війну в одній європейській країні, Україні, а як російську спробу загрожувати всім нам".

Як повідомляла "Європейська правда", Швеція й Фінляндія у спільній заяві 1 жовтня закликали використати заморожені активи РФ для допомоги Україні у 2026-2027 роках.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія запропонувала державам-членам ЄС використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України обсягом 140 млрд євро.

Своєю чергою, минулого тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні 140 млрд євро з заморожених активів, які зберігаються в депозитарії Euroclear, що базується в Бельгії – щоб Україна використовувала ці гроші для покриття своїх військових потреб протягом наступних 2-3 років.