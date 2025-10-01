Bloomberg: G7 наблизились до спільного посилення санкцій проти Росії

Країни "Групи семи" наблизились до домовленості про "значне посилення" санкцій проти Росії через її небажання припинити повномасштабну війну проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на проєкт заяви міністрів фінансів G7.

Міністри фінансів "Групи семи" мають у середу виступити зі спільною заявою, яка, зокрема, стосуватиметься подальшого тиску на Росію та підтримки України.

"Ми згодні з необхідністю діяти спільно і вважаємо, що зараз настав час для значного скоординованого посилення заходів, щоб підтримати стійкість України і критично послабити здатність Росії вести війну проти України", – цитує Bloomberg проєкт заяви.

Там також вказується, що G7 працює над низкою варіантів, які включають нові заходи щодо ключових секторів економіки Росії, таких як енергетика, фінанси та військова промисловість.

Також ідеться про можливість посилити обмеження проти країн і організацій, які сприяють військовим зусиллям Москви та допомагають їй обходити наявні санкції.

"Ми погодилися, що зараз настав час максимально посилити тиск на експорт російської нафти, який є основним джерелом доходів Росії", – згадується в проєкті заяви, яку цитує Bloomberg.

Він також передбачає, що міністри G7 обговорять фінансові потреби України, зокрема координацію шляхів подальшого використання заморожених активів центрального банку Росії.

За словами джерел Bloomberg, заява ще може змінитися до її остаточного затвердження та підписання всіма сімома країнами "Групи семи".

Нагадаємо, Європейська комісія 19 вересня затвердила пропозицію щодо нового, 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Читайте також: Санкції під тиском Трампа: як ЄС наблизився до найпотужніших обмежень проти Росії.