Bloomberg: G7 приблизились к совместному усилению санкций против России

Страны "Группы семи" приблизились к договоренности о "значительном усилении" санкций против России из-за ее нежелания прекратить полномасштабную войну против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления министров финансов G7.

Министры финансов "Группы семи" должны в среду выступить с совместным заявлением, которое, в частности, будет касаться дальнейшего давления на Россию и поддержки Украины.

"Мы согласны с необходимостью действовать сообща и считаем, что сейчас настало время для значительного скоординированного усиления мер, чтобы поддержать устойчивость Украины и критически ослабить способность России вести войну против Украины", – цитирует Bloomberg проект заявления.

Там также указывается, что G7 работает над рядом вариантов, которые включают новые меры в отношении ключевых секторов экономики России, таких как энергетика, финансы и военная промышленность.

Также речь идет о возможности усилить ограничения против стран и организаций, которые способствуют военным усилиям Москвы и помогают ей обходить существующие санкции.

"Мы согласились, что сейчас пришло время максимально усилить давление на экспорт российской нефти, который является основным источником доходов России", – упоминается в проекте заявления, которое цитирует Bloomberg.

Он также предусматривает, что министры G7 обсудят финансовые потребности Украины, в частности координацию путей дальнейшего использования замороженных активов центрального банка России.

По словам источников Bloomberg, заявление еще может измениться до его окончательного утверждения и подписания всеми семью странами "Группы семи".

Напомним, Европейская комиссия 19 сентября утвердила предложение по новому, 19-му пакету санкций Евросоюза против России.

Читайте также: Санкции под давлением Трампа: как ЕС приблизился к самым мощным ограничениям против России.