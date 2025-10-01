У Німеччині продовжує падати нелегальна імміграція

З початку 2025 року Федеральна поліція Німеччини зареєструвала значно менше несанкціонованих проникнень на територію країни, якщо порівнювати з попереднім роком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

За даними німецької поліції, з січня до кінця вересня 2025 року в країні виявили 47 552 людини без чинних в'їзних документів. За аналогічний період 2024 року цей показник становив близько 83 500.

Після тимчасового відновлення стаціонарного прикордонного контролю на всіх дев'яти сухопутних пунктах перетину кордону Німеччини у вересні 2024 року поліція почала здійснювати більш прискіпливі перевірки.

У період з 16 вересня 2024 року по 30 вересня 2025 року правоохоронці виявили загалом майже 56 тисяч випадків несанкціонованого перетину кордону.

Понад 37,6 тисячі людей розвернули або депортували безпосередньо на кордоні. Крім того, було заарештовано понад 1650 підозрюваних у контрабанді і близько 9300 осіб з невиконаними ордерами на арешт.

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами. Зміна курсу Німеччини вже відобразилася на статистиці – вона вперше за багато років втратила першість серед країн ЄС, де подають найбільше заявок на отримання притулку.

