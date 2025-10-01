В Германии продолжает падать нелегальная иммиграция в страну

С начала 2025 года Федеральная полиция Германии зарегистрировала значительно меньше несанкционированных проникновений на территорию страны, если сравнивать с предыдущим годом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

По данным немецкой полиции, с января до конца сентября 2025 года в стране обнаружили 47 552 человека без действующих въездных документов. За аналогичный период 2024 года этот показатель составлял около 83 500.

После временного восстановления стационарного пограничного контроля на всех девяти сухопутных пунктах пересечения границы Германии в сентябре 2024 года полиция начала осуществлять более придирчивые проверки.

В период с 16 сентября 2024 года по 30 сентября 2025 года правоохранители обнаружили в целом почти 56 тысяч случаев несанкционированного пересечения границы.

Более 37,6 тысячи человек развернули или депортировали непосредственно на границе. Кроме того, было арестовано более 1650 подозреваемых в контрабанде и около 9300 человек с невыполненными ордерами на арест.

Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами. Изменение курса Германии уже отразилось на статистике – она впервые за много лет потеряла первенство среди стран ЕС, где подают больше всего заявок на получение убежища.

Ранее сообщалось, что количество беженцев, проживающих в Германии, впервые с 2011 года уменьшилось.