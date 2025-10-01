В Германии задержали предполагаемых членов ХАМАС, планировавших нападения на евреев
Федеральная прокуратура Германии объявила о задержании трех подозреваемых членов исламистской террористической организации ХАМАС, которые готовили нападения на еврейские здания.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Подозреваемые в членстве в ХАМАС – 36-летний немец ливанского происхождения, 43-летний уроженец Ливана и 44-летний немец из Сирии – были задержаны в среду в Берлине.
По версии следствия, подозреваемые якобы получили задание от ХАМАС закупать оружие и патроны в Германии, чтобы организовать нападения на еврейские и израильские учреждения.
По информации Spiegel, задержание произошло в момент передачи оружия, среди которого были пистолет Glock, автомат АК-47 и несколько сотен патронов. Сейчас арсенал изучают эксперты-криминалисты.
Одновременно правоохранители провели обыски в Лейпциге и Оберхаузене, что в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Федеральная прокуратура Германии обвиняет задержанных в членстве в иностранной террористической организации и подготовке серьезных актов насилия, угрожающих государству.
Теперь Федеральный верховный суд должен решить, выдавать ли ордера на их арест.
В прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о решимости бороться с антисемитизмом в стране.
Недавно Мерц призвал ХАМАС присоединиться к объявленному президентом США Дональдом Трампом плану завершения боевых действий в секторе Газа.