В Германии задержали предполагаемых членов ХАМАС, планировавших нападения на евреев

Федеральная прокуратура Германии объявила о задержании трех подозреваемых членов исламистской террористической организации ХАМАС, которые готовили нападения на еврейские здания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Подозреваемые в членстве в ХАМАС – 36-летний немец ливанского происхождения, 43-летний уроженец Ливана и 44-летний немец из Сирии – были задержаны в среду в Берлине.

По версии следствия, подозреваемые якобы получили задание от ХАМАС закупать оружие и патроны в Германии, чтобы организовать нападения на еврейские и израильские учреждения.

По информации Spiegel, задержание произошло в момент передачи оружия, среди которого были пистолет Glock, автомат АК-47 и несколько сотен патронов. Сейчас арсенал изучают эксперты-криминалисты.

Одновременно правоохранители провели обыски в Лейпциге и Оберхаузене, что в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Федеральная прокуратура Германии обвиняет задержанных в членстве в иностранной террористической организации и подготовке серьезных актов насилия, угрожающих государству.

Теперь Федеральный верховный суд должен решить, выдавать ли ордера на их арест.

В прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о решимости бороться с антисемитизмом в стране.

Недавно Мерц призвал ХАМАС присоединиться к объявленному президентом США Дональдом Трампом плану завершения боевых действий в секторе Газа.