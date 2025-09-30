Мерц вважає план Трампа найкращою можливістю покласти край війні у Газі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав оголошений президентом США Дональдом Трампом план завершення бойових дій у секторі Гази, закликавши угруповання ХАМАС пристати на нього.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Під час спілкування з журналістами в Берліні Мерц назвав план Трампа "найкращою можливістю, принаймні найкращою на сьогодні, покласти край війні" в Газі.

"Те, що Ізраїль підтримує цей план, є значним кроком вперед. Тепер ХАМАС повинен погодитися і відкрити шлях до миру. Це справді останній необхідний крок, і я закликаю ХАМАС погодитися з планом", – додав він.

Німецький канцлер також сказав, що Берлін готовий допомогти в реалізації мирного плану та відновленні Гази в разі досягнення мирної угоди.

"Ми розглядаємо це як роботу над створенням Близького Сходу, де ізраїльтяни та палестинці одного дня зможуть жити мирно та безпечно у межах двох держав", – розповів Мерц.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.

Трамп заявив, що Ізраїль та низка країн Близького Сходу підтримали запропонований ним план.

Лідери ЄС схвально відреагували на запропонований адміністрацією президента США Дональда Трампа план щодо припинення війни в Газі.