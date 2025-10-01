Глава МЗС Литви: якщо до 2027 року не почати переговори, Україна не вступить в ЄС у 2030-му

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс каже, що якщо Європейський союз не почне повноцінні переговори з Україною щодо членства до 2027 року, то повноправний вступ в 2030 році виявиться нереальним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Що стосується розширення, я дуже сподіваюся, що до першої половини 2027 року ми досягнемо значного прогресу з Україною, переговори будуть повністю відкриті, і ми вже бачитимемо, в якій точці ми фіналізуємось. Адже якщо ми не завершимо переговори до 2027 або початку 2028 року, членство України у 2030 році практично нереальне", – сказав литовський міністр журналістам у середу.

"Саме тому наші амбіції справді високі, і зараз ми працюємо над тим, щоб усе якнайшвидше зрушилося з мертвої точки. Не тільки в плані необхідності переконати Угорщину, а й у плані знаходження інших способів де-факто почати переговори", – сказав він.

У першій половині 2027 року, до якої Будріс хоче почати переговори з Україною, Литва вдруге головуватиме в Раді ЄС.

За словами глави литовської дипломатії, одним з очікуваних пріоритетів головування є безпека.

"Я б дуже хотів, щоб був інший пріоритет, але на сьогоднішній день, а також у найближчій, середньостроковій і довгостроковій перспективі безпека буде нашим абсолютним пріоритетом", – сказав Будріс.

Нагадаємо, президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Таким чином угорське вето потенційно може бути подолане.

У Єврокомісії кажуть, що відкриття кластерів для України без згоди Орбана "може бути розглянуте", але відповідне рішення повинні ухвалити держави-члени ЄС.

