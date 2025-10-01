Глава МИД Литвы: если до 2027 года не начать переговоры, Украина не вступит в ЕС в 2030-м

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис говорит, что если Европейский союз не начнет полноценные переговоры с Украиной относительно членства до 2027 года, то полноправное вступление в 2030 году окажется нереальным.

"Что касается расширения, я очень надеюсь, что до первой половины 2027 года мы достигнем значительного прогресса с Украиной, переговоры будут полностью открыты, и мы уже будем видеть, в какой точке мы финализируемся. Ведь если мы не завершим переговоры до 2027 или начала 2028 года, членство Украины в 2030 году практически нереально", – сказал литовский министр журналистам в среду.

"Именно поэтому наши амбиции действительно высоки, и сейчас мы работаем над тем, чтобы все как можно быстрее сдвинулось с мертвой точки. Не только в плане необходимости убедить Венгрию, но и в плане нахождения других способов де-факто начать переговоры", – сказал он.

В первой половине 2027 года, к которой Будрис хочет начать переговоры с Украиной, Литва во второй раз будет председательствовать в Совете ЕС.

По словам главы литовской дипломатии, одним из ожидаемых приоритетов председательства является безопасность.

"Я бы очень хотел, чтобы был другой приоритет, но на сегодняшний день, а также в ближайшей, среднесрочной и долгосрочной перспективе безопасность будет нашим абсолютным приоритетом", – сказал Будрис.

Напомним, президент Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия, чтобы добиться того, чтобы переговорные кластеры можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единодушно. Таким образом венгерское вето потенциально может быть преодолено.

В Еврокомиссии говорят, что открытие кластеров для Украины без согласия Орбана"может быть рассмотрено", но соответствующее решение должны принять государства-члены ЕС.

