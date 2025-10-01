У Польщі спростували повідомлення українських ЗМІ про підняття авіації

У Польщі, всупереч поширеним у деяких українських ЗМІ повідомленнях, не піднімали винищувачі F-16 через нібито загрозу вторгнення російських безпілотників.

Як пише "Європейська правда", про це представник Оперативного командування Збройних сил Польщі повідомив у коментарі Polsat News.

Близько 18:30 в українських ЗМІ з'явилися повідомлення про нібито активність польських ВПС, пов'язану з російським обстрілом території України.

"Польща підняла в повітря шість літаків F-16, готуючись збити два російські розвідувальні дрони, які зараз можуть прилетіти до Польщі з України", – цитує Polsat News повідомлення одного зі ЗМІ.

Такі повідомлення зʼявились на тлі запуску Росією безпілотників та оголошення повітряної тривоги в Чернігівській, Рівненській та Волинській областях.

У коментарі Polsat News речник Оперативного командування видів Збройних сил Польщі Яцек Горишевський сказав, що "жодної активності польської авіації немає".

"Прошу вважати це дезінформацією. Якщо Польща підніме винищувачі, ми про це повідомимо", – додав він.

Відомо, що Польща піднімала в повітря патрульні винищувачі через комбіновану повітряну атаку Росії по Україні в ніч проти 28 вересня.

Крім того, переважна більшість поляків підтримують збиття російських винищувачів у випадку, якщо вони порушили повітряний простір країни-члена НАТО.