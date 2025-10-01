В Польше опровергли сообщения украинских СМИ о поднятии авиации

В Польше, вопреки распространенным в некоторых украинских СМИ сообщениям, не поднимали истребители F-16 из-за якобы угрозы вторжения российских беспилотников.

Как пишет "Европейская правда", об этом представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши сообщил в комментарии Polsat News.

Около 18:30 в украинских СМИ появились сообщения о якобы активности польских ВВС, связанной с российским обстрелом территории Украины.

"Польша подняла в воздух шесть самолетов F-16, готовясь сбить два российских разведывательных дрона, которые сейчас могут прилететь в Польшу из Украины", – цитирует Polsat News сообщение одного из СМИ.

Такие сообщения появились на фоне запуска Россией беспилотников и объявления воздушной тревоги в Черниговской, Ровенской и Волынской областях.

В комментарии Polsat News представитель Оперативного командования видов Вооруженных сил Польши Яцек Горишевский сказал, что "никакой активности польской авиации нет".

"Прошу считать это дезинформацией. Если Польша поднимет истребители, мы об этом сообщим", – добавил он.

Известно, что Польша поднимала в воздух патрульные истребители из-за комбинированной воздушной атаки России по Украине в ночь на 28 сентября.

Кроме того, подавляющее большинство поляков поддерживают сбивание российских истребителей в случае, если они нарушили воздушное пространство страны-члена НАТО.