ЄС виділяє 6,6 млн євро на проєкти для медіа в Україні

Європейський Союз оголосив про запуск трьох нових проєктів загальною вартістю 6,6 мільйона євро, спрямованих на зміцнення незалежного медіасектору України.

Про це повідомила пресслужба представництва ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

Ці ініціативи мають на меті допомогти журналістам продовжувати їхню важливу роботу: інформувати громадян, викривати корупцію та документувати правду про агресію Росії.

"Через ці три нові проєкти Європейський Союз стоїть пліч-о-пліч з незалежними медіа України. Наша мета – посилити здатність України забезпечувати правдиву та життєво важливу інформацію, гарантувати підзвітність влади й фіксувати правду про війну агресії Росії та її злочини", – заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Оголошення передбачає виділення 3 млн євро для медіа, що висвітлюють події на передовій та проводять розслідування в Україні. Проєкт реалізується Internews International та Фондом розвитку медіа.

Проєкт надасть основні гранти 40 медіа, що висвітлюють події на передовій, пропонують індивідуальне наставництво та навчання для інших, а також інституційну підтримку командам журналістів-розслідувачів, які викривають корупцію та воєнні злочини Росії.

2 млн євро виділено на проєкт "Зміцнення стійкості незалежної, вільної та плюралістичної медіа-екосистеми в Україні", очолюваний організацією "Репортери без кордонів".

Ця ініціатива надасть екстрену допомогу та захисне обладнання 400 журналістам, сприятиме стійкості ЗМІ через Ініціативу журналістської довіри та Міжнародний фонд відновлення українських ЗМІ (IFRUM), а також виступатиме за включення ЗМІ до програми відновлення України.

1,6 млн євро виділено на проєкт "Розширення можливостей українських ЗМІ для сталого майбутнього", що координується Інститутом масової інформації та Detector Media.

Проєкт сприятиме зміцненню регіональних та місцевих ЗМІ, протидії дезінформації та надаватиме юридичну, безпекову та професійну підтримку понад 500 журналістам через 15 новостворених регіональних медіахабів.

Оголошення було зроблене під час Донбаського медіафоруму, що проходить 9-11 жовтня.

Днями стало відомо, що ЄС виділяє 7 млн євро на підтримку культурних проєктів в Україні.

