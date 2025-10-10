ЕС выделяет 6,6 млн евро на проекты для СМИ в Украине

Европейский Союз объявил о запуске трех новых проектов общей стоимостью 6,6 миллиона евро, направленных на укрепление независимого медиасектора Украины.

Об этом сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".

Эти инициативы призваны помочь журналистам продолжать их важную работу: информировать граждан, разоблачать коррупцию и документировать правду об агрессии России.

"Благодаря этим трем новым проектам Европейский Союз стоит плечом к плечу с независимыми СМИ Украины. Наша цель – усилить способность Украины обеспечивать достоверную и жизненно важную информацию, гарантировать подотчетность власти и фиксировать правду о войне агрессии России и ее преступлениях", – заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Объявление предусматривает выделение 3 млн евро для СМИ, освещающих события на передовой и проводящих расследования в Украине. Проект реализуется Internews International и Фондом развития СМИ.

Проект предоставит основные гранты 40 СМИ, освещающим события на передовой, предлагающим индивидуальное наставничество и обучение для других, а также институциональную поддержку командам журналистов-расследователей, разоблачающих коррупцию и военные преступления России.

2 млн евро выделено на проект "Укрепление устойчивости независимой, свободной и плюралистичной медиа-экосистемы в Украине", возглавляемый организацией "Репортеры без границ".

Эта инициатива предоставит экстренную помощь и защитное оборудование 400 журналистам, будет способствовать устойчивости СМИ через Инициативу журналистского доверия и Международный фонд восстановления украинских СМИ (IFRUM), а также будет выступать за включение СМИ в программу восстановления Украины.

1,6 млн евро выделено на проект "Расширение возможностей украинских СМИ для устойчивого будущего", который координируется Институтом массовой информации и Detector Media.

Проект будет способствовать укреплению региональных и местных СМИ, противодействию дезинформации и будет предоставлять юридическую, безопасностную и профессиональную поддержку более 500 журналистам через 15 вновь созданных региональных медиа-хабов.

Объявление было сделано во время Донбасского медиафорума, который проходит 9-11 октября.

На днях стало известно, что ЕС выделяет 7 млн евро на поддержку культурных проектов в Украине.

Читайте также: Страх, который тормозит спасение Украины: как в ЕС договариваются о конфискации денег России