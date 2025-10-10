Опозиція Іспанії накинулась на прем'єра після заяви Трампа про виключення країни з НАТО
В Іспанії лідер опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо накинувся з критикою на прем’єр-міністра Педро Санчеса після заяви президента США Дональда Трампа про те, що країну слід виключити з НАТО.
Про це Фейхоо написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".
Фейхоо зазначив, що Санчес є "проблемою", через яку Трамп хоче виключити Іспанію з НАТО.
"Проблема не в Іспанії. Іспанія – надійний, гордий і відданий НАТО партнер. І ми будемо ним залишатися. Проблема в Санчесі", – наголосив лідер Народної партії.
Він також запевнив, що "Іспанія не піде з НАТО".
Як відомо, Трамп припустив, що міг би запропонувати виключити з НАТО Іспанію, оскільки ця країна не витрачає достатньо на оборону.
Американський президент і раніше критикував Іспанію за відмову збільшувати витрати на оборону.