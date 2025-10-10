Оппозиция Испании набросилась на премьера после заявления Трампа об исключении страны из НАТО

В Испании лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо набросился с критикой на премьер-министра Педро Санчеса после заявления президента США Дональда Трампа о том, что страну следует исключить из НАТО.

Об этом Фейхоо написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Фейхоо отметил, что Санчес является "проблемой", из-за которой Трамп хочет исключить Испанию из НАТО.

"Проблема не в Испании. Испания – надежный, гордый и преданный НАТО партнер. И мы будем им оставаться. Проблема в Санчесе", – подчеркнул лидер Народной партии.

Он также заверил, что "Испания не уйдет из НАТО".

Как известно, Трамп предположил, что мог бы предложить исключить из НАТО Испанию, поскольку эта страна не тратит достаточно на оборону.

Американский президент и ранее критиковал Испанию за отказ увеличивать расходы на оборону.