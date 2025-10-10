Віцепрем'єр Польщі проти екстрадиції підозрюваного у підриві "Північних потоків" українця

Польський віцепрем'єр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський вважає, що Польщі не слід екстрадувати до Німеччини підозрюваного у підриві газопроводів "Північний потік" Володимира Ж.

Про це він сказав у розмові з RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Гавковський, незалежне рішення у цій справі має винести польський суд.

"Але я особисто проти того, щоб ми його видавали. Як Кшиштоф Гавковський, я вважаю, що Польща не повинна видавати пана Володимира Ж. Німеччині", – підкреслив він.

За словами віцепрем’єра, газопроводи "Північний потік" є "одним з елементів небезпеки для Польщі".

"Це один з елементів того, що ми повинні засуджувати, протидіяти і завжди говорити, що це не повинно було статися, бо це було ключовою загрозою для безпеки і стабільності Європи, не тільки Польщі. І зараз я не розумію політику Німеччини в цьому питанні", – зазначив Гавковський.

Нагадаємо, українця Володимира Ж. затримали в польському Прушкуві 30 вересня на підставі німецького європейського ордера на арешт у справі про вибухи на газогонах "Північні потоки".

Судячи з усього, йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року.

Нещодавно польський прем’єр Дональд Туск заявив, що екстрадиція затриманого українця не відповідає інтересам Польщі.