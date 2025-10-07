Туск каже, що екстрадиція українця у справі про "Північні потоки" – не в інтересах Польщі

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск вважає, що екстрадиція українця Володимира Ж., затриманого за запитом Німеччини у справі про підрив "Північних потоків", не відповідає інтересам Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

На прохання прокоментувати ситуацію з затриманням Володимира Ж. у Польщі Туск сказав, що його долю вирішуватиме суд, однак польський уряд має чітку позицію з цього питання.

"Моя роль не полягає в тому, щоб з'ясовувати, чому громадянин України знову приїхав до Польщі, незважаючи на те, що він знав про видачу європейського ордера на арешт, але наша позиція не змінилася", – сказав глава уряду Польщі.

"В інтересах Польщі, безумовно, не є звинувачення або видання цього громадянина іншій державі. Рішення буде ухвалювати суд", – додав він.

Нагадаємо, українця затримали в польському Прушкуві 30 вересня на підставі німецького європейського ордера на арешт у справі про вибухи на газогонах "Північні потоки".

Судячи з усього, йдеться про Володимира Журавльова, ордер на арешт якого Німеччина видала у червні 2024 року. Повідомляли також, що Берлін відправив Польщі європейський ордер на його арешт.

49-річний українець стверджує, що не мав нічого спільного з атакою.

Польський міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк заявив, що у питанні можливої екстрадиції Володимира Ж. до Німеччини не має бути поспішних дій.