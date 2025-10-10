Вице-премьер Польши против экстрадиции подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца

Польский вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский считает, что Польше не следует экстрадировать в Германию подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток" Владимира Ж.

Об этом он сказал в разговоре с RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Гавковский, независимое решение по этому делу должен вынести польский суд.

"Но я лично против того, чтобы мы его выдавали. Я считаю, что Польша не должна выдавать господина Владимира Ж. Германии", – подчеркнул он.

По словам вице-премьера, газопроводы "Северный поток" являются "одним из элементов опасности для Польши".

"Это один из элементов того, что мы должны осуждать, противодействовать и всегда говорить, что это не должно было произойти, потому что это было ключевой угрозой для безопасности и стабильности Европы, не только Польши. И сейчас я не понимаю политику Германии в этом вопросе", – отметил Гавковский.

Напомним, украинца Владимира Ж. задержали в польском Прушкуве 30 сентября на основании немецкого европейского ордера на арест по делу о взрывах на газопроводах "Северные потоки".

Судя по всему, речь идет о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Германия выдала в июне 2024 года.

Недавно польский премьер Дональд Туск заявил, что экстрадиция задержанного украинца не отвечает интересам Польши.