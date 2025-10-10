ЗМІ: Німеччина замовить антидронові системи Skyranger для Бундесверу за 9 млрд євро

Міністерство оборони Німеччини замовить у оборонного концерну Rheinmetall мобільні антидронові системи Skyranger, щоб усунути прогалину в протиповітряній обороні, яка утворилась після виведення з експлуатації установок Gepard.

Про це стало відомо виданню Handelsblatt від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Уряд Німеччини має намір до кінця цього року замовити понад 600 Skyranger 30 у оборонного підрядника Rheinmetall із Дюссельдорфа.

За даними газети Handelsblatt, вартість замовлення оцінюється у понад 9 млрд євро. Машини мають бути поставлені до 2030 року.

Минулого тижня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вже оголосив про закупівлю кількох сотень Skyranger у найближчі місяці. Наразі замовлено лише 19 таких машин, перше замовлення мало бути виконано до кінця 2024 року.

Затримка пов'язана з тим, що Rheinmetall надає пріоритет постачанню в Україну, яка захищається від російської агресії.

Skyranger від Rheinmetall – це система, спеціально розроблена для захисту від об'єктів, що летять на низькій висоті. Вона стріляє з гармати боєприпасами Air-Burst зі швидкістю приблизно 1250 пострілів на хвилину.

Боєприпаси вибухають перед або над ціллю, що дозволяє знищити дрони. Таким чином можна вражати цілі на відстані до трьох кілометрів у повітрі.

Раніше стало відомо, що Швеція інвестує 3,5 млрд шведських крон (367,11 млн доларів) у додаткові системи протидії дронам.

Нещодавно прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон закликав ЄС спростити стандарти закупівель безпілотників.

Водночас, за даними ЗМІ, Європейська комісія вивчає поточні бюджети ЄС та чинні правові рамки, щоб знайти додаткові кошти для розвитку індустрії дронів.