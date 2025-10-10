СМИ: Германия закажет антидронные системы Skyranger для Бундесвера за 9 млрд евро

Министерство обороны Германии закажет у оборонного концерна Rheinmetall мобильные антидронные системы Skyranger, чтобы устранить пробел в противовоздушной обороне, который образовался после вывода из эксплуатации установок Gepard.

Об этом стало известно изданию Handelsblatt от источников, сообщает "Европейская правда".

Правительство Германии намерено до конца этого года заказать более 600 Skyranger 30 у оборонного подрядчика Rheinmetall из Дюссельдорфа.

По данным газеты Handelsblatt, стоимость заказа оценивается в более чем 9 млрд евро. Машины должны быть поставлены до 2030 года.

На прошлой неделе, министр обороны Германии Борис Писториус уже объявил о закупке нескольких сотен Skyranger в ближайшие месяцы. Сейчас заказано только 19 таких машин, первый заказ должен был быть выполнен до конца 2024 года.

Задержка связана с тем, что Rheinmetall предоставляет приоритет поставкам в Украину, которая защищается от российской агрессии.

Skyranger от Rheinmetall – это система, специально разработанная для защиты от объектов, летящих на низкой высоте. Она стреляет из пушки боеприпасами Air-Burst со скоростью примерно 1250 выстрелов в минуту.

Боеприпасы взрываются перед или над целью, что позволяет уничтожить дроны. Таким образом можно поражать цели на расстоянии до трех километров в воздухе.

Ранее стало известно, что Швеция инвестирует 3,5 млрд шведских крон (367,11 млн долларов) в дополнительные системы противодействия дронам.

Недавно премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал ЕС упростить стандарты закупок беспилотников.

В то же время, по данным СМИ, Европейская комиссия изучает текущие бюджеты ЕС и действующие правовые рамки, чтобы найти дополнительные средства для развития индустрии дронов.