Швеція виділить $370 мільйонів на системи з протидії дронам

Швеція інвестує 3,5 мільярда шведських крон (367,11 мільйона доларів) у додаткові системи протидії дронам.

Про це повідомив у п'ятницю міністр оборони країни Пол Йонсон, інформує "Європейська правда".

Як зазначив очільник шведського оборонного відомства, це включає зброю для збиття дронів, ударні дрони для авіабаз та датчики для створення перешкод.

"Це значно посилить наші оборонні можливості", – додав він.

Крім того, Швеція придбає більше запасних частин і обладнання для бойових літаків.

"Недавні порушення та шпигування дронів нагадують про те, що загрози з повітря стають дедалі важливішою частиною сучасної війни. Ми мусимо захищатися від цього", – підкреслив Йонсон.

Нещодавно прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон закликав ЄС спростити стандарти закупівель безпілотників.

Водночас, за даними ЗМІ, Європейська комісія вивчає поточні бюджети ЄС та чинні правові рамки, щоб знайти додаткові кошти для розвитку індустрії дронів.