Глава МЗС Польщі приїхав на місце російського удару під Львовом

Міністр закордонних справ, віцепрем’єр Польщі Радослав Сікорський прибув з візитом в Україну.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, пише "Європейська правда".

Козицький розповів, що Сікорський прибув з робочим візитом на Львівщину.

Він відвідав місце російського удару, що в ніч проти 5 жовтня припав на село Лапаївка біля Львова.

"Разом з ним, а також із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком відвідали місце підлого російського удару по цивільних у Лапаївці. Вшанували пам’ять невинних людей, життя яких забрав ворог", – розповів Козицький.

фото з facebook козицького

Через російську атаку у ніч проти 5 жовтня у селі Лапаївка загинула родина з чотирьох людей, зокрема 15-річна дівчина.

Нагадаємо, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, коментуючи останні атаки РФ, зазначила, що так Росія маскує свій невдалий літній наступ.

Зазначимо, у п'ятницю глава МЗС України Андрій Сибіга закликав партнерів до рішучої відповіді на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі, що були завдані Росією вночі 10 жовтня.