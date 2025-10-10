Сибіга просить партнерів рішуче відповісти на удари РФ по енергетиці
Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав партнерів до рішучої відповіді на російській удари по критично важливій цивільній інфраструктурі, що були завдані Росією вночі 10 жовтня.
Про це він написав у соцмережі Х у п’ятницю вранці, повідомляє "Європейська правда".
Міністр відзначив, що Путін завдав ударів у річницю першої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році.
"Це свідома демонстрація того, що за три роки він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів і ультиматумів, і досі відкидає будь-які реальні дипломатичні та мирні зусилля", – написав міністр.
Він підкреслив, що Росія гірша за ХАМАС, оскільки навіть ХАМАС погодився на перемир’я та мирні переговори.
"Унаслідок цієї масованої атаки в Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик, а десятки мирних жителів по всій країні дістали поранення. У Києві, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та інших регіонах багато людей залишаються без електрики після російських ударів по цивільних енергетичних об’єктах", – перерахував міністр наслідки атаки.
Він наголосив, що позбавлення людей енергії під час осіннього похолодання є актом геноциду відповідно до статті II (c) Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи.
"Тиск на Москву – єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим. Економічний тиск через жорсткі санкції, військовий тиск через посилену підтримку України та політичний тиск через повну ізоляцію.Путін має відчути, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення", – заявив Сибіга.
Напередодні президент США Дональд Трамп висловив переконання, що Україна та Росія скоро проведуть переговори щодо мирного врегулювання.
Нещодавно президент США також висловив упевненість у тому, що зрештою йому вдасться врегулювати ситуацію з війною, яку РФ розв’язала проти України.