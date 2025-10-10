Глава МИД Польши приехал на место российского удара под Львовом

Министр иностранных дел, вице-премьер Польши Радослав Сикорский прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, пишет "Европейская правда".

Козицкий рассказал, что Сикорский прибыл с рабочим визитом во Львовскую область.

Он посетил место российского удара, который в ночь на 5 октября пришелся на село Лапаевка возле Львова.

"Вместе с ним, а также с заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко посетили место подлого российского удара по гражданским в Лапаевке. Почтили память невинных людей, жизни которых забрал враг", – рассказал Козицкий.

фото из facebook козицкого

Из-за российской атаки в ночь на 5 октября в селе Лапаевка погибла семья из четырех человек, в том числе 15-летняя девушка.

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас, комментируя последние атаки РФ, отметила, что так Россия маскирует свое неудачное летнее наступление.

Отметим, в пятницу глава МИД Украины Андрей Сибига призвал партнеров к решительному ответу на российские удары по критически важной гражданской инфраструктуре, которые были нанесены Россией ночью 10 октября.