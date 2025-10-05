Каллас: Росія маскує невдалий літній наступ ударами по цивільних

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, коментуючи останні атаки РФ, зазначила, що так Росія маскує свій невдалий літній наступ.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

"Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними атаками на українське цивільне населення та інфраструктуру", – написала Каллас.

За її словами, ЄС продовжує підтримувати Україну: доопрацьовує наступний пакет санкцій, забезпечує фінансування, надає зброю.

"Росія не зупиниться, доки її не примусять", – заявила Каллас.

Президентка Молдови Мая Санду закликала збільшити і прискорити допомогу Україні на тлі останніх атак Росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні назвала шокуючими кадри із залізничного вокзалу Шостки, де російські удари поцілили у пасажирські поїзди.

У ніч проти 5 жовтня Росія запустила по Україні більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Під атакою були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

Вже відомо, що п'ятеро людей загинули, ще 10 постраждали.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що росіяни били по інфраструктурі, що забезпечує життя людей, та закликав партнерів надати більше захисту.