Каллас: Росія маскує невдалий літній наступ ударами по цивільних

Новини — Неділя, 5 жовтня 2025, 11:55 — Іванна Костіна

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, коментуючи останні атаки РФ, зазначила, що так Росія маскує свій невдалий літній наступ.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

"Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними атаками на українське цивільне населення та інфраструктуру", – написала Каллас.

За її словами, ЄС продовжує підтримувати Україну: доопрацьовує наступний пакет санкцій, забезпечує фінансування, надає зброю.

"Росія не зупиниться, доки її не примусять", – заявила Каллас.

Президентка Молдови Мая Санду закликала збільшити і прискорити допомогу Україні на тлі останніх атак Росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні назвала шокуючими кадри із залізничного вокзалу Шостки, де російські удари поцілили у пасажирські поїзди.

У ніч проти 5 жовтня Росія запустила по Україні більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Під атакою були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

Вже відомо, що п'ятеро людей загинули, ще 10 постраждали.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що росіяни били по інфраструктурі, що забезпечує життя людей, та закликав партнерів надати більше захисту.

Кая Каллас Війна з РФ
