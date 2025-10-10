У Німеччині запевняють, що знайдуть спосіб ефективно використати росактиви

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль висловив упевненість, що заморожені російські активи незабаром будуть використані з більшою користю для України.

Його заяву наводить NTV, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив німецький міністр, "важливо, щоб весь процес був юридично безпечним".

Клінгбайль додав, що у цьому напрямку вже досягнуто певного прогресу.

Залишається вирішити кілька питань і серйозно поставитися до занепокоєнь, зокрема з боку Бельгії, сказав він.

При цьому, зазначив міністр, є способи більш ефективно використовувати російські активи.

"Я впевнений, що в кінцевому підсумку такі способи будуть знайдені", – підкреслив Клінгбайль.

Зараз детально обговорюється механізм надання гарантій Бельгії, на території якої перебувають заморожені російські активи.

Надалі питання "репараційної позики" для України із заморожених росактивів буде розглянуте на засіданні Європейської ради 23-24 жовтня, і після обговорення на рівні лідерів держав ЄС очікується, що Європейська комісія підготує більш деталізовану пропозицію з цього приводу.

Ідея позики з використанням російських заморожених активів полягає у тому, що Україна почне виплачувати кредит лише після того, як Росія завершить війну та сплатить післявоєнні репарації.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує рішення про використання заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні вже цього місяця.

У відповідь Росія почала погрожувати націоналізувати західні компанії.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер звернувся до інших лідерів ЄС з проханням надати гарантії того, що вони розділять ризики, якщо заморожені російські активи будуть використані для фінансування кредитів Україні.