В Германии уверяют, что найдут способ эффективно использовать росактивы

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль выразил уверенность, что замороженные российские активы вскоре будут использованы с большей пользой для Украины.

Его заявление приводит NTV, сообщает "Европейская правда".

Как отметил немецкий министр, "важно, чтобы весь процесс был юридически безопасным".

Клингбайль добавил, что в этом направлении уже достигнут определенный прогресс.

Остается решить несколько вопросов и серьезно отнестись к беспокойствам, в частности со стороны Бельгии, сказал он.

При этом, отметил министр, есть способы более эффективно использовать российские активы.

"Я уверен, что в итоге такие способы будут найдены", – подчеркнул Клингбайль.

Сейчас детально обсуждается механизм предоставления гарантий Бельгии, на территории которой находятся замороженные российские активы.

В дальнейшем вопрос "репарационного займа" для Украины из замороженных росактивов будет рассмотрен на заседании Европейского совета 23-24 октября, и после обсуждения на уровне лидеров государств ЕС ожидается, что Европейская комиссия подготовит более детализированное предложение по этому поводу.

Идея займа с использованием российских замороженных активов заключается в том, что Украина начнет выплачивать кредит только после того, как Россия завершит войну и оплатит послевоенные репарации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает решения об использовании замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине уже в этом месяце.

В ответ Россия начала угрожать национализировать западные компании.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к другим лидерам ЕС с просьбой предоставить гарантии того, что они разделят риски, если замороженные российские активы будут использованы для финансирования кредитов Украине.