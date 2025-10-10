У Фінляндії зросла кількість українців, які не збираються повертатись на батьківщину

У Фінляндії фіксують зростання кількості українців, які не планують повертатись на батьківщину.

Про це свідчать дані Міністерства внутрішніх справ Фінляндії, які наводить Yle, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з цьогорічним звітом фінського МВС, лише 6% українців заявили, що мають намір повернутися в Україну після закінчення війни.

Респонденти, які взяли участь в опитуванні, вважають, що їхня батьківщина є небезпечною.

Кількість людей, які планують залишитися у Фінляндії, зросла. У цьогорічному опитуванні 66% респондентів заявили, що не мають наміру повертатися до України. Восени 2023 року цей показник становив 51%.

Ще 26% респондентів цього року заявили, що ще не ухвалили рішення щодо можливого повернення.

Майже половина респондентів мали намір подати заявку на отримання дозволу на проживання у Фінляндії на підставі роботи, навчання або сімейних зв'язків. Більшість респондентів активно шукали роботу у Фінляндії, але лише трохи менше третини її знайшли.

Наприклад, за даними опитування, знання мови та ситуація на ринку праці ускладнювали пошук роботи. Деякі респонденти також мали медичні та соціальні причини.

Тим часом половина поляків вважає, що допомога біженцям з України з боку Польщі є занадто великою, майже стільки ж виступають проти прийняття українських біженців.

