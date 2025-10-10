В Финляндии выросло число украинцев, которые не собираются возвращаться на родину

В Финляндии фиксируют рост количества украинцев, которые не планируют возвращаться на родину.

Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел Финляндии, которые приводит Yle, сообщает "Европейская правда".

Согласно нынешнему отчету финского МВД, только 6% украинцев заявили, что намерены вернуться в Украину после окончания войны.

Респонденты, принявшие участие в опросе, считают, что их родина опасна.

Количество людей, которые планируют остаться в Финляндии, выросло. В нынешнем опросе 66% респондентов заявили, что не намерены возвращаться в Украину. Осенью 2023 года этот показатель составлял 51%.

Еще 26% респондентов в этом году заявили, что еще не приняли решение о возможном возвращении.

Почти половина респондентов намеревались подать заявку на получение вида на жительство в Финляндии на основании работы, учебы или семейных связей. Большинство респондентов активно искали работу в Финляндии, но лишь чуть меньше трети ее нашли.

Например, по данным опроса, знание языка и ситуация на рынке труда затрудняли поиск работы. У некоторых респондентов также есть медицинские и социальные причины.

Между тем половина поляков считает, что помощь беженцам из Украины со стороны Польши слишком велика, почти столько же выступают против принятия украинских беженцев.

