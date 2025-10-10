У Польщі автобус зі школярами зіштовхнувся з вантажівкою, є поранені

У Польщі автобус, який перевозив школярів, зіштовхнувся з вантажівкою, внаслідок чого шестеро людей зазнали травм.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Вранці 10 жовтня автобус зіштовхнувся з вантажівкою дорогою між Лесневим і Дажлюбем Поморського воєводства. В автобусі їхали близько 50 пасажирів, серед яких були діти, які прямували до школи.

Фото: RMF24

Внаслідок аварії семеро людей травмувалися, шістьох з них доправили до лікарні. За даними правоохоронців, 15-річний хлопець був доставлений до лікарні з травмою хребта.

Причини та обставини аварії розслідуються поліцією. Попередні висновки свідчать, що автобус намагався обігнати вантажівку, яка стояла на світлофорі з увімкненими аварійними вогнями. Під час маневру вантажівка рушила і зіштовхнулася з автобусом.

Після зіткнення з вантажівкою автобус опинився в кюветі.

Фото: RMF24

На початку вересня серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса і вантажівки сталася біля села Дреновець в Кошицько-Околійському окрузі Словаччини.

Внаслідок аварії пасажирського автобуса в турецькій провінції Стамбул 18 серпня загинули троє людей, ще 20 отримали поранення.