В Польше автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, есть раненые

В Польше автобус, перевозивший школьников, столкнулся с грузовиком, в результате чего шесть человек получили травмы.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Утром 10 октября автобус столкнулся с грузовиком по дороге между Лесневом и Дажлюбем Поморского воеводства. В автобусе ехали около 50 пассажиров, среди них были дети, которые направлялись в школу.

Фото: RMF24

В результате аварии семь человек травмировались, шестерых из них доставили в больницу. По данным правоохранителей, 15-летний подросток был доставлен в больницу с травмой позвоночника.

Причины и обстоятельства аварии расследуются полицией. Предварительные выводы свидетельствуют, что автобус пытался обогнать грузовик, который стоял на светофоре с включенными аварийными огнями. Во время маневра грузовик тронулся и столкнулся с автобусом.

После столкновения с грузовиком автобус оказался в кювете.

Фото: RMF24

В начале сентября серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузовика произошло возле села Дреновец в Кошицко-Околийском округе Словакии.

В результате аварии пассажирского автобуса в турецкой провинции Стамбул 18 августа погибли три человека, еще 20 получили ранения.