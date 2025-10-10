У керівній партії Литви вважають малоймовірним варіант створення уряду меншості

У Литві на тлі того, як урядова коаліція стикається з кризою, пов'язаною з передачею Міністерства культури партії "Зоря Німану", голова керівної Литовської соціал-демократичної партії (ЛСДП) Міндаугас Сінкявічюс заявив, що уряд меншості – найменш імовірний варіант.

Його заяву наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Сінкявічюс, "не варто вдаватися до крайніх заходів".

"Я вважаю, що уряд меншості – найменш імовірний варіант з усіх можливих", – сказав він.

Так політик відреагував на опубліковану в четвер заяву президії опозиційної партії консерваторів Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи, в якій міститься заклик до соціал-демократів розірвати коаліційну угоду із "Зорею Німану" і сформувати новий кабінет міністрів.

Консерватори ж підтвердили свою готовність підтримати уряд меншості соціал-демократів, якщо він візьме на себе відповідальність за стратегічний напрямок розвитку держави.

Голова ЛСДП наголосив, що вважає цей заклик консерваторів радше "політичним тролінгом".

"Питання в тому, наскільки дії опозиції тут є щирим бажанням допомогти, а не прагненням ще більше ускладнити ситуацію", – додав він.

Водночас, за його словами, рада ЛСДП, яка збереться в суботу, розгляне всі можливі варіанти розв'язання політичної кризи, що виникла.

Раніше Сінкявічюс припустив, що на засіданні наприкінці тижня політична сила обговорить зміни до складу коаліції – зокрема, стосовно скандальної партії "Зоря Німану".

Останнім часом довкола "Зорі Німану" виник скандал через портфель міністра культури.

Їхній перший кандидат протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку, коли не зміг відповісти на питання, чий Крим.

Водночас попри скандали підтримка "Зорі Німану" у Литві зросла у понад 1,5 раза.