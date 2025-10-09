Підтримка "Зорі Німану" у Литві зросла більш ніж у півтора раза після зміни уряду

З липня підтримка ультраправої литовської партії "Зоря Німану" зросла у понад 1,5 раза.

Про це свідчить опитування Spinter Tyrimai, яке наводить LRT, пише "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, проведеним у вересні, підтримка однієї з керівних партій "Зоря Німану" зросла з липня.

Близько 8,5% респондентів заявили, що підтримають "Зорю Німану", що на 3,4 пункту більше, ніж у липні.

Опитування було завершено після того, як новий уряд на чолі із прем’єр-міністеркою Інгою Ругінене вступив на посаду, а діячі культури оголосили про плани провести страйк на знак протесту проти рішення передати Міністерство культури "Зорі Німану" в рамках міністерської ротації.

Підтримка Ругінене на посаді різко зросла. Близько 7,3% респондентів (у порівнянні з 0,3% у липні) заявили, що вона найкраще підходить для цієї ролі, поступаючись лише колишній консервативній прем'єрці Інгріді Шимоніте, яку назвали 13% (12,5% у попередньому опитуванні).

Spinter Tyrimai опитав 1017 осіб онлайн і телефоном в період з 17 по 27 вересня. Результати опитування мають похибку до 3,1%.

Останнім часом довкола "Зорі Німану" виник скандал через портфель міністра культури.

Їхній перший кандидат протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку, коли не зміг відповісти на питання, чий Крим.

У різних містах і містечках Литви відбулася попереджувальна страйкова акція. Представники спільнот митців, музикантів, музейників, акторів, виконавців і художників вимагали, щоб Міністерство культури не очолював представник партії "Зоря Німану".

Політсила, чий лідер раніше відзначився антисемітськими і антиукраїнськими заявами, досі офіційно не номінувала нового очільника Міністерства культури.

А лідер Соціал-демократичної партії Литви Міндаугас Сінкявічюс припустив, що на засіданні наприкінці тижня політична сила обговорить зміни до складу коаліції – зокрема, стосовно скандальної партії "Зоря Німану".