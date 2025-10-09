Підтримка "Зорі Німану" у Литві зросла більш ніж у півтора раза після зміни уряду
Новини — Четвер, 9 жовтня 2025, 14:53 —
З липня підтримка ультраправої литовської партії "Зоря Німану" зросла у понад 1,5 раза.
Про це свідчить опитування Spinter Tyrimai, яке наводить LRT, пише "Європейська правда".
Згідно з опитуванням, проведеним у вересні, підтримка однієї з керівних партій "Зоря Німану" зросла з липня.
Близько 8,5% респондентів заявили, що підтримають "Зорю Німану", що на 3,4 пункту більше, ніж у липні.
Опитування було завершено після того, як новий уряд на чолі із прем’єр-міністеркою Інгою Ругінене вступив на посаду, а діячі культури оголосили про плани провести страйк на знак протесту проти рішення передати Міністерство культури "Зорі Німану" в рамках міністерської ротації.
Підтримка Ругінене на посаді різко зросла. Близько 7,3% респондентів (у порівнянні з 0,3% у липні) заявили, що вона найкраще підходить для цієї ролі, поступаючись лише колишній консервативній прем'єрці Інгріді Шимоніте, яку назвали 13% (12,5% у попередньому опитуванні).
Spinter Tyrimai опитав 1017 осіб онлайн і телефоном в період з 17 по 27 вересня. Результати опитування мають похибку до 3,1%.
Останнім часом довкола "Зорі Німану" виник скандал через портфель міністра культури.
Їхній перший кандидат протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку, коли не зміг відповісти на питання, чий Крим.
У різних містах і містечках Литви відбулася попереджувальна страйкова акція. Представники спільнот митців, музикантів, музейників, акторів, виконавців і художників вимагали, щоб Міністерство культури не очолював представник партії "Зоря Німану".
Політсила, чий лідер раніше відзначився антисемітськими і антиукраїнськими заявами, досі офіційно не номінувала нового очільника Міністерства культури.
А лідер Соціал-демократичної партії Литви Міндаугас Сінкявічюс припустив, що на засіданні наприкінці тижня політична сила обговорить зміни до складу коаліції – зокрема, стосовно скандальної партії "Зоря Німану".