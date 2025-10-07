У коаліції Литви натякнули на можливе виключення скандальної "Зорі Німану"

Лідер Соціал-демократичної партії Литви Міндаугас Сінкявічюс припустив, що на засіданні наприкінці тижня політична сила обговорить зміни до складу коаліції – зокрема стосовно скандальної партії "Зоря Німану".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Сінкявічюс сказав, що соціал-демократам "слід зробити певну паузу і вирішити, як рухатися далі".

"На мою думку, з того, що я чую від протестуючого громадянського суспільства, проблема, мабуть, більше не в Міністерстві культури. Проблемою для управління державою є партнер по коаліції", – додав він.

Лідер литовських соціал-демократів мав на увазі партію "Зоря Німану", яка входить до складу коаліції та якій віддали портфель міністра культури.

Але їхній перший кандидат протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку, коли не зміг відповісти на питання, чий Крим.

У неділю у різних містах і містечках Литви відбулася попереджувальна страйкова акція. Представники спільнот митців, музикантів, музейників, акторів, виконавців і художників вимагали, щоб Міністерство культури не очолював представник партії "Зоря Німану".

Сінкявічюс сказав, що коаліція "і чує, і бачить протести", але ще вирішує, як саме виконати їхні вимоги.

"Я б сказав, що тут жанр насправді інший – ви не виконуєте вказівок або вимог протестувальників. Ми чуємо, а щодо виконання – ми вирішуємо", – запевнив він.

Популістська партія "Зоря Німану", лідер якої раніше потрапив у скандал через антисемітські заяви, досі офіційно не номінувала нового очільника Міністерства культури.