В правящей партии Литвы считают маловероятным вариант создания правительства меньшинства

В Литве на фоне того, как правительственная коалиция сталкивается с кризисом, связанным с передачей Министерства культуры партии "Заря Немана", председатель правящей Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Миндаугас Синкявичюс заявил, что правительство меньшинства – наименее вероятный вариант.

Его заявление приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Синкявичюс, "не стоит прибегать к крайним мерам".

"Я считаю, что правительство меньшинства – наименее вероятный вариант из всех возможных", – сказал он.

Так политик отреагировал на опубликованное в четверг заявление президиума оппозиционной партии консерваторов Союз Отечества – Литовские христианские демократы, в котором содержится призыв к социал-демократам разорвать коалиционное соглашение со "Звездой Немана" и сформировать новый кабинет министров.

Консерваторы же подтвердили свою готовность поддержать правительство меньшинства социал-демократов, если оно возьмет на себя ответственность за стратегическое направление развития государства.

Председатель ЛСДП подчеркнул, что считает этот призыв консерваторов скорее "политическим троллингом".

"Вопрос в том, насколько действия оппозиции здесь являются искренним желанием помочь, а не стремлением еще больше осложнить ситуацию", – добавил он.

В то же время, по его словам, совет ЛСДП, который соберется в субботу, рассмотрит все возможные варианты решения возникшего политического кризиса.

Ранее Синкявичюс предположил, что на заседании в конце недели политическая сила обсудит изменения в состав коалиции – в частности, относительно скандальной партии "Заря Немана".

В последнее время вокруг "Зари Немана" возник скандал из-за портфеля министра культуры.

Их первый кандидат продержался на должности всего неделю и был вынужден уйти в отставку, когда не смог ответить на вопрос, чей Крым.

В то же время несмотря на скандалы поддержка "Зари Немана" в Литве выросла более чем в 1,5 раза.