У Литві подав у відставку міністр культури, який не зміг відповісти, чий Крим

За наполяганням прем'єр-міністерки Литви Інги Ругінене міністр культури Ігнотас Адомавічюс оголосив про свій відхід у відставку, але заявив, що робить це не через власні помилки, а під тиском ззовні, що створює загрозу безпеці його сім'ї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT

Навіть цього разу міністру не вдалося логічно вибудувати думку: він дякував спільноті, але було незрозуміло, якій саме, потім перейшов до розповіді про тиск на сім'ю та зрештою тішився з того, що завдяки його персоні увагу все ж таки було звернуто на культуру.

"Дякую за довіру прем'єр-міністру, президенту... Дякую за довіру фракції, партії, яка мене делегувала на цю посаду. Але останнім часом посилений тиск на мене особисто, на мою сім'ю, коли нам небезпечно перебувати навіть на вулиці, змушує мене думати, що рішення все ж таки ухвалено, роботу зроблено – увагу привернуто. За тридцять років культура стала найважливішим елементом держави на сьогодні", – сказав Адомавічюс на пресконференції в Сеймі.

На запитання журналістки lrytas.lt міністр не зміг одразу відповісти, кому належить Крим, і звинуватив ту в провокації.

Це стало останньою краплею для прем'єр-міністерки, яка запропонувала Адомавічюсу піти у відставку самостійно.

"Ми, як партія, приєднуємося до культури, намагаємося її створювати, розвивати, підкреслювати навіть ті речі, які є найболючішими. Вірю, що ми виростимо справді сильну, зрілу і зростаючу культуру без глузувань, без насильства, без образ, а – зростаючу, ввічливу і розуміючу", – сказав політик, але було важко зрозуміти, чи має він на увазі, що сам зазнав глузувань, чи партія глузувала з культурного сектору.

"Тому сьогодні, заради безпеки своєї сім'ї, з огляду на все співтовариство, щоб не руйнувати уряд, а допомогти йому й надалі виконувати роботу, можу сказати: я йду з посади міністра культури та найближчим часом передам заяву Інзі Ругінене ", – заявив Адамаявічюс.

Литовська Cоціал-демократична партія обговорила ситуацію на засіданні правління і вирішила того ж дня зібрати коаліційну раду, щоб знайти рішення щодо делегованого "Зорею Німану" міністра культури. До ради входять представники соціал-демократів, "Зорі Німану" і Союзу селян і зелених Литви.

Кандидатура Адомавічюса від самого початку викликала сильне невдоволення культурного співтовариства, оскільки він не має зв'язків з культурним сектором, окрім того, що закінчив Національну школу мистецтв ім. М. К. Чюрльоніса. До призначення міністром він недовго обіймав посаду радника віцеспікера Сейму, а раніше був комерційним директором сімейної компанії "Bravopasta", що виробляє макарони.

Нагадаємо, в останні дні у Литві пройшли протести проти призначення Адомавічюса, який представляє ультраправу партію "Зоря Німану", на посаду міністра культури. Зокрема, лунали питання про компетентність політика, а також критика з приводу заяв міністра після зустрічі з президентом.

Опозиція у Сеймі просить прем’єрку Інгу Ругінене пояснити рішення щодо надання посади Адомавічюсу.

На 5 жовтня планується попереджувальний страйк культурно-мистецької галузі.