Розвідка Британії пояснила, навіщо в Росії хочуть здійснювати призов увесь рік

Рішення російської влади дозволити призов протягом усього року може бути повʼязане з бажанням відвернути надмірну увагу населення до цього процесу.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки в понеділок.

У повідомленні вказано, що з 1 жовтня в Росії почалась осіння кампанія призову, яка триватиме до 31 грудня та має охопити 135 тисяч чоловіків.

"Навесні 2025 року до армії було призвано 160 тисяч людей. Для порівняння: восени 2024 року було призвано 133 тисячі, а навесні 2024 року – 150 тисяч", – ідеться в огляді.

Британська розвідка також згадує, що наприкінці вересня Державна дума Росії ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволяє проводити призов протягом усього року, а не тільки навесні та восени.

"Це, ймовірно, забезпечить постійний приплив призовників до російської армії. Хоча це дозволить розподілити процеси, що передують призову, протягом усього року, існує реальна ймовірність, що ця зміна також підвищить рівень байдужості населення до цього процесу", – ідеться в огляді.

Окремо там розповідається, що Росія, "як правило", не відправляє призовників в Україну, але ті брали участь у бойових діях у Курській області Росії після вторгнення туди українських сил у серпні 2024 року.

Раніше у британській розвідці оцінили, що поява танкових підрозділів у Росгвардії є свідченням довіри Кремля до цієї структури.

Вона також поставила під сумнів заяви Путіна про масштаб навчань "Запад".