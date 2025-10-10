В Эстонии прогнозируют замедление российского наступления в Украине

Глава Департамента оборонной готовности Эстонии Герт Каю заявил, что хотя российские войска уже продвигаются в Украине крайне медленными темпами, с наступлением осени это, вероятно, еще больше замедлится.

Об этом он сказал во время еженедельного брифинга в Министерстве обороны Эстонии, цитирует ERR, пишет "Европейская правда".

Каю заявил, что Россия продолжает давление на Украину, теряя большое количество личного состава и техники, но все равно продвигается вперед на украинской территории.

Он отметил, что основные усилия России остаются сосредоточенными на Донбассе, где примерно 400 тысяч военнослужащих сосредоточены вдоль 200-километровой линии фронта.

По его словам, общая длина линии фронта составляет примерно 1000 километров, а общая численность российских военных против Украины – примерно 900 тысяч солдат.

"Сейчас на Донбассе главным направлением для россиян остается Покровск. Захват Покровска начался в декабре прошлого года, и эта операция продолжается до сих пор. Так что, в принципе, можно сказать, что Покровск – это новый Бахмут. Украина очень хорошо укрепила там свою оборону, и продвижение россиян происходит медленно", – отметил он.

Скриншот: DeepState

Также он отметил, что россияне пытаются продвигаться в направлении Купянска и Лимана.

"Там российское давление на переправы через реку Оскол начинает угрожать снабжению украинских подразделений на правом берегу реки. До сих пор Украина смогла держать ситуацию под контролем, привлекая дополнительные силы. Но это давление со стороны России продолжается", – сказал Каю.

По словам Каю, ситуация в направлении Запорожья, Харькова и Херсона является достаточно статичной.

"В направлении Запорожья мы наблюдаем некоторое усиление интенсивности с российской стороны, но по сравнению с Покровском ситуация там все еще относительно статична", – подчеркнул он.

Он подытожил, что, несмотря на постоянное давление со стороны России, их продвижение является чрезвычайно медленным, но все же происходит.

"Россия несет очень большие потери. Но, как мы видим, это пока не является для них аргументом. Сейчас, учитывая, что осень набирает обороты и природные условия ухудшаются, возможности для укрытия на местности для солдат ухудшаются", – добавил Каю.

Недавно глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что в предстоящий зимний период Россия, вероятно, активизирует удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, стремясь нанести максимальный ущерб гражданскому населению – у России сейчас для этого больше ресурсов, чем раньше.

А британская разведка писала, что решение российских властей разрешить призыв в течение всего года может быть связано с желанием отвлечь чрезмерное внимание населения к этому процессу.