У ЄС засудили нові удари РФ по енергосистемі України

У Єврокомісії та європейських столицях засудили нові удари РФ по українських об’єктах енергосистеми, внаслідок чого вперше за тривалий час сталось масштабне знеструмлення Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що нічна атака 10 жовтня вкотре "демонструє русскій мір на практиці".

"28 тисяч домогосподарств лишилися без електропостачання, води, горять будинки, поранені цивільні, загинув 7-річний хлопчик. Це боягузливо й по-нелюдськи", – прокоментував він.

Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен відзначила, що масштабні удари по енергетичній інфраструктурі почалися з наближенням зими.

"Внаслідок ударів минулої ночі загинув малий хлопець, десятки людей постраждали. Росію слід притягнути до відповідальності. Ми підтримуємо Україну", – написала вона.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський не писав власного допису, але ретвітнув інший з кадрами "чорних" вулиць Києва після ударів по ТЕЦ.

"Рішуче засуджую масштабну й прораховану російську атаку, один з найбільших ударів по енергетичній інфраструктурі України з початку війни", – зазначила єврокомісарка з питань рівності та готовності до надзвичайних ситуацій Аджа Лябіб, додавши, що Україна може розраховувати на допомогу ЄС.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що ударами по енергетичних об’єктах в Україні Росія скоює воєнні злочини, які не можливо пробачити.

Посли G7 у Києві зібралися на термінову зустріч через удари РФ по інфраструктурі.

