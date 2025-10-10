Укр Рус Eng

Посли G7 зібралися на термінову зустріч через удари РФ по інфраструктурі

Новини — П'ятниця, 10 жовтня 2025, 12:39 — Христина Бондарєва

Посли G7 у п’ятницю провели термінову зустріч з міністеркою енергетики Світланою Гринчук та представниками енергосектора, щоб обговорити допомогу через російські атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомили у Х головування групи послів країн G7 в Україні, пише "Європейська правда".

Окрім профільної міністерки Світлани Гринчук, у зустрічі взяли участь представники НАК "Нафтогаз України", "Укренерго", "Енергоатому".

Згідно з повідомленням, вони обговорили російські атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру та підтримку України у протидії подальшим ударам і вирішенні найнагальніших потреб.

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга закликав партнерів до рішучої відповіді на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі, що були завдані Росією вночі 10 жовтня.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що ударами по енергетичних об’єктах в Україні Росія скоює воєнні злочини, які не можливо пробачити.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
G7 (Група семи) Енергетика Війна з РФ
Реклама: