Посли G7 зібралися на термінову зустріч через удари РФ по інфраструктурі

Посли G7 у п’ятницю провели термінову зустріч з міністеркою енергетики Світланою Гринчук та представниками енергосектора, щоб обговорити допомогу через російські атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомили у Х головування групи послів країн G7 в Україні, пише "Європейська правда".

Окрім профільної міністерки Світлани Гринчук, у зустрічі взяли участь представники НАК "Нафтогаз України", "Укренерго", "Енергоатому".

Згідно з повідомленням, вони обговорили російські атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру та підтримку України у протидії подальшим ударам і вирішенні найнагальніших потреб.

G7 Ambassadors held urgent talks with Minister of Energy @s_grynchuk & key partners @NaftogazUkraine, Ukrenergo @energoatom_ua to discuss Russian large scale attacks on energy & civilian infrastructure & support to Ukraine against further attacks & addressing most pressing needs. pic.twitter.com/BWbTwhSq4q – G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) October 10, 2025

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга закликав партнерів до рішучої відповіді на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі, що були завдані Росією вночі 10 жовтня.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що ударами по енергетичних об’єктах в Україні Росія скоює воєнні злочини, які не можливо пробачити.