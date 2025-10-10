В ЕС осудили новые удары РФ по энергосистеме Украины

В Еврокомиссии и европейских столицах осудили новые удары РФ по украинским объектам энергосистемы, в результате чего впервые за долгое время произошло масштабное обесточивание Киева.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что ночная атака 10 октября в очередной раз "демонстрирует русский мир на практике".

"28 тысяч домохозяйств остались без электроснабжения, воды, горят дома, ранены гражданские, погиб семилетний мальчик. Это трусливо и не по-человечески", – прокомментировал он.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен отметила, что масштабные удары по энергетической инфраструктуре начались с приближением зимы.

"В результате ударов прошлой ночью погиб маленький мальчик, десятки людей пострадали. Россию следует привлечь к ответственности. Мы поддерживаем Украину", – написала она.

"Решительно осуждаю масштабную и просчитанную российскую атаку, один из крупнейших ударов по энергетической инфраструктуре Украины с начала войны", – отметила еврокомиссар по вопросам равенства и готовности к чрезвычайным ситуациям Аджа Лябиб, добавив, что Украина может рассчитывать на помощь ЕС.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что ударами по энергетическим объектам в Украине Россия совершает военные преступления, которые невозможно простить.

Послы G7 в Киеве собрались на срочную встречу из-за ударов РФ по инфраструктуре.

