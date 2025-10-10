Посол ЄС: ударами по енергооб’єктах Росія скоює непрощенні воєнні злочини

Ударами по енергетичних об’єктах в Україні Росія скоює воєнні злочини, які не можливо пробачити.

Про це у п’ятницю вранці написала у Facebook посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, пише "Європейська правда".

У своїх останніх масових атаках на Україну росіяни, наголосила Матернова, зосередилися на енергетичних об'єктах.

За її словами, вони прагнуть позбавити людей опалення, електроенергії та води напередодні наближення зими.

"Війна в Україні триває щодня. Гинуть цивільні особи. Гинуть діти. Це непрощенні воєнні злочини Росії. Я вірю, що настане день, коли вони заплатять за це", – переконана посол.

Матернова розповіла, що ніч проти 10 жовтня провела на підлозі у ванній, оскільки Київ зазнав масованого обстрілу балістичними та крилатими ракетами і дронами.

"Ключовою ціллю була київська теплоелектростанція. На більшій частині лівого берега та у передмісті Броварах десятки тисяч домогосподарств залишилися без електрики та води! Багато будівель у вогні. Поки я пишу ці рядки, рятувальники все ще пробираються крізь зруйновані будівлі. Багато людей отримали поранення", – розповіла посол.

Раніше в інтерв’ю "Європейській правді" Матернова спрогнозувала важку зиму для українців.

В цьому ж інтерв’ю Матернова заявила, що вважає "попереджувальним ударом" російську атаку 28 серпня, внаслідок якої постраждала будівля представництва Євросоюзу у Києві.

